Nouveau coup de chaud sur le chantier de la nouvelle route du littoral (NRL) ce lundi matin 15 février 2021. Des membres du groupement réunionnais des transporteurs du sud (GRTS) bloquent l'entrée du chantier au niveau du rond-point à la sortie de Saint-Denis. Soutenus par le syndicat réunionnais des transporteurs et terrassiers (SRTT), les transporteurs protestent contre "la répartition inéquitable" d'un marché de remblaiement de la NRL. Le GRTS veut rencontrer les responsables du groupement et menace de durcir son mouvement s'il n'est pas entendu (Photo rb/www.ipreunion.com)

Pour le moment, la circulation n'est pas impactée par ce mouvement de protestation. "Mais, au motif que nous n'avons de badge, nous n'avons pas été autorisés à entrer sur le chantier avec nos deux camions et nos trois voitures. Nous sommes donc postés devant l'entrée au rond-point" explique Hubert Poinapin, dirigeant de la SRTT. "Nous n'allons pas demander à d'autres véhicules de venir nous rejoindre pour ne pas provoquer de bouchons, mais nous ne savons pas comment les choses vont se passer lorsque les camions des autres transporteurs vont arriver" ajoute-t-il.

C'est donc un marché portant sur le remblaiement d'une partie du chantier située à l'entrée nord de la NRL qui a provoqué la colère du GRTS. "Nous avons soumissionné en groupe pour ce marché de la portion MT6 (nom du secteur concerné - ndlr). Il y avait notamment les entreprises de Jean-Gaël Rivière (FNTR, proche de Jean-Bernard Caroupaye – ndlr) et de Joël Mongin" explique Hubert Poinapin.

Le groupe d'entreprises obtient le marché et c'est au moment de la répartition du travail entre les différents transporteurs que "nous avons été lésés" remarque le syndicaliste. "Certains, les proches de Monsieur Caroupaye en fait, ont obtenu 55% des travaux, les autres entreprises doivent se contenter chacune de 10%. Ce n'est pas équitable, ce n'est pas juste" s'emporte Hubert Poinapin.

"Le pire est qu'à la suite de notre protestation, lors de la réunion de répartition de jeudi dernier, le groupement nous a carrément éjecté du marché, ce qui ne peut pas se faire" tempête encore le syndicaliste.

Les travaux doivent commencer ce lundi matin "et hors de question que cela se fasse sans nous. Si nous ne travaillons pas, personne ne travaillera" martèle Hubert Poinapin. Les manifestants demandent donc à rencontrer le groupement et ne cachent pas "nous ne cèderons pas tant que nous n'aurons pas gain de cause".

A ce stade, ni le groupement, ni les transporteurs mis en cause par le GRTS n'ont encore réagi.

