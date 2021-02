Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Si la journée commence sous les nuages dans le nord et l'est de l'île, le soleil devrait réussir à se frayer un chemin au fur et à mesure de la journée. Matante Rosina prévoit de grosses chaleurs dans la journée, jusqu'à 33 degrés sur le littoral à la mi-journée. Quelques pluies pourraient s'inviter dans le sud en fin de journée (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

