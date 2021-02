A l'issue d'une matinée de débat, les signataires de la charte d'engagement du collectif Archipel Citoyen ont voté pour la présentation d'une liste à l'élection régionale et des candidats.es à l'élection départementale. L'Archipel Citoyen pour la Réunion est un collectif constitué de personnes de la société civile et de mouvements associatifs, politiques, écologistes, humanistes, féministes et sociaux. Nous publions ici le communiqué d'Archipel Citoyen. (Photo d'illustration Imaz Press / www.ipreunion.com)

Dans la dynamique initiée par les mobilisations citoyennes actuelles, l’Archipel Citoyen pour la Réunion a pour objectif de répondre à la crise démocratique que traverse notre société en prenant en compte les particularités de notre île.En multipliant les échanges et forums depuis septembre 2020, la volonté de l’ARC est de faire émerger une intelligence collective, source de mobilisations et de changements économiques, sociaux et institutionnels en faveur de la santé et de notre environnement.

A l’issue d’une matinée de débat, les signataires de la charte d’engagement ont dégagé différents scénarios visant à se positionner sur la participation de l’Archipel Citoyen pour la Réunion aux prochaines échéances électorales Régionales et Départementales de 2021. Sur les quatre choix mis au vote ce week-end, c’est l’option 4 : L'Archipel participe directement en présentant une liste à l'élection régionale et des candidats.es à l'élection départementale, qui a recueilli la majorité des voix (51,7%) dès le premier tour.

Il en ressort donc une volonté clairement exprimée de contribuer à faire émerger une dynamique citoyenne centrée sur les urgences écologique et démocratique. En rassemblant le plus largement possible citoyens, mouvements et partis, au-delà des clivages traditionnels, l’Archipel Citoyen pour la Réunion, prend le pari de construire un projet solidaire, ambitieux, résilient, capable d’affronter les défis d’aujourd’hui et de demain.

