Ce mardi 16 février, un collectif constitué de QG Zazalés, Extinction Rebellion, Germinacteur, Attac, Greenpeace et 5000 Pie Dbwa s'est opposé à l'abattage de 60 arbres "sur le chantier de la route qui doit traverser et détruire la forêt de Casabona pour desservir le centre commercial en construction sur Saint-Pierre", cite le communiqué d'XR Réunion. (Photo d'illustration XR Réunion)

Selon le communiqué d'XR Réunion, "le collectif exige que le maire Michel Fontaine s'engage à mettre fin à cet écocide injustifié. Il est temps de comprendre que les arbres nous protègent par leur ombre, l'oxygène qu'ils nous offrent et par la biodiversité qu'ils accueillent. Ce sont des alliés face au dérèglement climatique. Aujourd’hui la priorité est à la plantation et non à l’abattage !"

Le collectif dénonce "le mensonge de la mairie qui prétexte que cette route servira à fluidifier la zone déjà très embouteillée car aucune étude d'impact environnemental n'a été menée et exigée par les services de la préfecture et les dernières données en matière de trafic routier datent de 2014. Ce projet ne prend donc absolument pas en compte le trafic réel qui a bien évidemment fortement augmenté au cours des 7 dernières années. Même avec la construction de cette route ce sera bouchonné et la situation risque même d'être pire qu'avant car ce projet de centre commercial prévoit 5000 passages par jour soit environ 700 véhicules/h alors que le trafic est déjà de 1470 véhicules/heures aux périodes les plus chargées de la journée. C'est une augmentation de +28 % qui est prévue avec ce nouveau centre commercial."

Dans son communiqué XR Réunion souligne l'absence de prise en considération des riverains par la commune. "Le Maire ne semble pas se soucier de l’avis des riverains déjà très impactés par la construction du centre commercial. Ces derniers se plaignent en effet de n'avoir entendu parler de ce projet de route que la semaine dernière, début février... Idem pour les parents de la crèche proche du chantier qui s'inquiètent pour leurs enfants. Entre les nuisances occasionnées pendant les travaux et le flux de voitures à prévoir, ils ont raison de se poser des questions pour la santé de leurs enfants", justifie XR Réunion.

Le collectif indique enfin qu'il sera présent et mobilisé contre chaque opération d'abbatage afin que ce projet de route soit définitivement abandonné.

