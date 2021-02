Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 52 minutes

Nouvelle journée de blocage annoncée devant l'entrée du chantier de la nouvelle route du littoral (NRL) à Saint-Denis ce mardi 16 février 2021. Les membres du groupement réunionnais des transporteurs du sud (GRTS) n'ont toujours pas décoléré. Ils réclament une répartition "plus équitable" du marché de remblaiement d'une partie du chantier située à l'entrée nord de la NRL Lundi déjà ils avaient interdit l'accès aux autres transporteurs attributaires de ce marché. "Eux ont obtenu 55% des travaux et les autres entreprises doivent se contenter chacune de 10%" déplore Hubert Poinapin dirigeant du syndicat réunionnais des transporteurs et terrassiers (SRTT) (Photo rb/www.ipreunion.com)

