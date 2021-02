BONJOUR LA REUNION - Voici les titres à la une de cette matinée du mercredi 17 février 2021 :



- Figure du reggae, le chanteur réunionnais Tonton David est décédé

- Covid-19 : une situation pas encore catastrophique mais à surveiller

- Tests antigéniques : 37 pharmacies réunionnaises sur 300 le proposent

- Une activité cyclonique dans le canal du Mozambique

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Beaucoup de pluie ce mercredi

Figure du reggae, le chanteur réunionnais Tonton David est décédé

Tonton David, chanteur réunionnais et figure du reggae en France, est décédé à l'âge de 53 ans, ont indiqué un de ses enfants et son ancien manager à l'AFP. Il était notamment célèbre pour son tube "Chacun sa route" dans les années 1990 (repris dans le film Un indien dans la ville).

Covid-19 : une situation pas encore catastrophique mais à surveiller

Les chiffres annoncés ce mardi 16 février, certains par plusieurs maires et d'autres dévoilés en exclusivité par Imaz Press, semblent indiquer que la situation sanitaire est encore maîtrisable à La Réunion. Trois nouvelles communes sont sous la menace d'un couvre-feu de 22h à 5h dont Salazie qui affiche un taux d'incidence de 328 de 100.000 habitants. Pour autant, les capacités hospitalières de l'île restent correctes et d'autres communes voient leurs indicateurs baisser. Le préfet n'envisage pas pour l'instant de couvre-feu généralisé.

Tests antigéniques : 37 pharmacies réunionnaises sur 300 le proposent

Mis en place depuis novembre 2020, les tests antigéniques en pharmacie permettent un dépistage rapide et efficace du Covid-19. Sur près de 300 pharmacies à La Réunion, 37 proposent ce dispositif selon les derniers chiffres de l'Agence régionale de santé (ARS). L'objectif principal de ce dépistage massif est le désengorgement des laboratoires et des centres de tests. Si le nombre de personnes testées fluctuent selon les pharmacies, l'augmentation des cas positifs est commune à l'ensemble des officines. Les prélèvements positifs au Covid sont désormais transférés dans au CHU pour être ensuite soumis à un séquençage afin d'identifier un potentiel variant. A La Réunion, les trois types de variants : le sud-africain, le britannique et le brésilien ont été identifiés

Une activité cyclonique dans le canal du Mozambique

Le onzième système cyclonique de l'été pourrait être nommé Guambe. Il s'agit d'un système dépressionnaire tropical. Ce système pourrait devenir la 8ème tempête tropicale de la saison. "Il n'y a pas d'alerte en cours ni à La Réunion ni à Mayotte, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures, indique Météo France. La dépression qui évoluait sur terre sur le sud du Mozambique évolue maintenant sur mer à proximité des côtes mozambicaines. Ce système devrait s'intensifier lentement dans un premier temps, pour devenir une tempête tropicale dans les prochaines 48 heures."

La pa Météo France i di, sé zot i di - Beaucoup de pluie ce mercredi

Journée maussade en prévision... Matante Rosina a de la buée plein ses lunettes ça veut qu'on ne va pas y voir grand chose ce mercredi... Les averses feront leur entrée dès le matin sur toute la moitié nord de l'île. Quelques éclaircies sont attendues ensuite mais la grisaille va se déplacer dans le sud-ouest. Il va falloir s'attendre à de la pluie, de la pluie et encore de la pluie.