Lundi 15 janvier, des contrôles coordonnés de la gendarmerie et de la police municipale ont conduit à une quinzaine de verbalisations dans la commune de Petit Ile. Des contrôles routiers ont été effectués, notamment des deux roues, "engins trop fréquemment impliqués dans les accidents de la circulation routière sur l'Ile de la Réunion", souligne la Gendarmerie de La Réunion. Les établissements recevant du public ont également été contrôlés afin de veiller au respect des gestes barrières. (Photo d'illustration rb Imaz Press / www.ipreunion.com)

Le contrôle de police de la route a conduit à la verbalisation d'une quinzaine de contrevenants et "des mesures d'immobilisation ont été prises", précise la Gendarmerie de La Réunion. Contrôles routiers et sanitaires ont eu lieu entre 15h et 17h dans la commune. A noter que la commune de Petit Ile est l'une des plus faiblement touchée par le Covid à La Réunion avec moins de 5 cas recensés pour 232 dépistages réalisés entre le 6 et le 12 février, soit un taux de positivité de 0,9 %.

[CONTRÔLE COORDONNÉ GENDARMERIE / POLICE MUNICIPALE] Le 15/02/2021 de 15H00 à 17H00, un service coordonné... Publiée par Gendarmerie de La Réunion sur Mardi 16 février 2021

www.ipreunion.com / [email protected]