Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

Croire et oser ne présentera pas de liste pour les régionales du 13 et 20 juin 2021. Le mouvement a fait cette annonce dans un communiqué publié ce mercredi 17 février 2021. Cette décision a été prise "compte tenu du calendrier électoral 2021". "Le Parti croire oser (veut assoir) son ancrage dans le nord-est de l'île et structure son équipe autour des potentiels candidats aux élections départementales" note le mouvement. "Dans l'optique de mener une campagne de qualité, l'équipe favorise une échéance à la portée du Parti" et souligne que "le Parti ne porte aucun soutien à une liste ou un colistier quelconque" (Photo archives rb/www.ipreunion.com)

