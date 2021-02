Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Depuis le début de l'année, 237 cas de dengue ont été confirmés, avec plus de 60 cas hebdomadaires sur les deux dernières semaines, indique l'agence régionale de santé (ARS). 16 communes de l'île sont concernées, et plus particulièrement les communes du Port, de Saint-Joseph et de la Possession. Les équipes de lutte anti-vectorielle de l'ARS, fortement mobilisées, ont été renforcées depuis le début de l'année par des intérimaires et, à compter de cette semaine, 20 sapeurs-pompiers volontaires du SDIS intègrent le dispositif pour intervenir prioritairement sur les foyers de dengue les plus actifs. Nous publions ici le bilan de l'ARS. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

