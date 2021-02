Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Afin d'accompagner les entreprises à Mayotte et de soutenir la population mahoraise face à la crise sanitaire et aux mesures de restriction, le gouvernement annonce "la distribution d'une aide alimentaire d'urgence et un accès à l'eau potable pour les populations les plus démunies. Le gouvernement décide également de mesures d'accompagnement économiques et sociales spécifiques pour le territoire. Nous publions ici le communiqué du gouvernement. (Photo d'illustration rb Imaz Press / www.ipreunion.com)

