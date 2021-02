Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 4 minutes

C'est confirmé : Jean-Claude Lacouture est et reste le maire de l'Etang-Salé. Son adversaire Mathieu Hoarau avait déposé un recours et le tribunal avait mis sa décision en délibéré le 9 février dernier. Le candidat déchu avait cherché à faire annuler le scrutin du second tour, où il a perdu avec 49,9% des voix. Le décompte indique qu'il a perdu à une voix près. L'ex-candidat à la mairie avait dénoncé des "irrégularités", notamment des bourrages d'urne, contre lesquels il a porté plainte. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

