Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 52 minutes

Aidez-nous à grandir ! Tel est l'appel lancé par Sylvie Agnez, la présidente de France Alzheimer Réunion. L'association est actuellement à la recherche de ses nouveaux

bénévoles et administrateurs. Malgré la crise sanitaire causée par la pandémie de Covid-19, elle continue de mettre en place des actions visant à accompagner de manière efficiente ses adhérents et leurs aidants familiaux. Afin de pouvoir continuer ce travail, elle lance un appel à tous ceux qui souhaiteraient donner un peu de leur temps et partager leur savoir-faire pour participer à une lutte collective contre la maladie d'Alzheimer qui touche près de 10 000 personnes à La Réunion. Nous publions ici le communiqué de France Alzheimer Réunion. (Crédit photo : France Alzheimer Réunion)

