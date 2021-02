BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du jeudi 18 février 2021 :



- Covid-19 : des soignants appelés en renfort depuis la métropole

- Covid-19 : trois nouvelles communes en couvre-feu, les compétitions sportives interdites

- L'ex-secrétaire d'Etat Georges Tron condamné à trois ans de prison ferme pour viol

- EuroMillions : 202 millions d'euros mis en jeu ce vendredi

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages bien présents dans l'après-midi

La note de service a été envoyée aux personnels dans les hôpitaux de la région parisienne le 15 février 2021 : des volontaires sont appelés à venir soutenir le système hospitalier réunionnais et mahorais. Les premiers soignants devraient d'ailleurs arriver dans l'île dans la semaine selon nos informations, et ce pour une durée d'au moins deux semaines

Alors que La Réunion possède désormais un taux d'incidence de 77 pour 100.000 habitants que 661 cas et un décès ont été confirmés en une semaine, les mesures sanitaires se renforcement. Dès ce jeudi 18 février 2021, à partir de 21 heures, les communes Salazie, Sainte-Suzanne et L'Etang-Salé seront soumises à un couvre-feu dès 22 heures. Elles rejoignent donc Le Port, La Possession, Saint-Leu et Saint-Louis. Plusieurs nouvelles mesures viennent s'ajouter au couvre-feu pour tenter d'endiguer la multiplication des cas de Covid-19 dans l'île.



La cour d'assises de Paris a condamné mercredi en appel l'ex-secrétaire d'Etat Georges Tron à cinq ans de prison, dont trois ferme, pour viol et agressions sexuelles en réunion sur une collaboratrice de sa mairie de Draveil (Essonne) et l'a placé en détention.

La cagnotte de l'Euromillions dépasse pour la première fois de son histoire la barre des 200 millions d'euros. Après un septième tirage sans gagnant ce mardi soir, le jackpot de la loterie européenne atteindra 202 millions d'euros vendredi prochain, un record historique qui pourrait encore grossir. Nous publions ci-dessous le communiqué de Tirage Gagnant.

La Réunion se réveille sous de belles éclaircies et les températures remontent. Comme souvent sur l'île, les nuages vont envahir le département dans l'après-midi. Il faudra s'attendre à des averses dans le nord-ouest notamment prévient Matante Rosina. Elle qui avait prévu d'aller voir sa cousine va d'ailleurs annuler... elle n'a pas envie de passer par la route du littoral qui s'annonce trempée.