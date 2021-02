Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

Ce jeudi 18 février 2021, le temps a été marqué "par de l'instabilité dans une masse d'air particulièrement chaude, ce qui s'est traduit par des averses localement soutenues, accompagnées d'orages" indique Météo France. Ainsi de fortes pluies sont tombées dans les hauteurs de l'Est et "une cinquantaine d'impacts ont été relevés dans les hauts de Sainte-Suzanne, de Saint-André et de Saint-Benoît" ajoute Météo France. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ce jeudi 18 février 2021, le temps a été marqué "par de l'instabilité dans une masse d'air particulièrement chaude, ce qui s'est traduit par des averses localement soutenues, accompagnées d'orages" indique Météo France. Ainsi de fortes pluies sont tombées dans les hauteurs de l'Est et "une cinquantaine d'impacts ont été relevés dans les hauts de Sainte-Suzanne, de Saint-André et de Saint-Benoît" ajoute Météo France. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)