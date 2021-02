Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, et Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, annoncent la mise en place d'un soutien d'urgence à l'aide alimentaire à destination des populations mahoraises les plus en difficultés face à la crise sanitaire. 1,6 million d'euros seront ainsi déployés pour trois mois sous la forme de chèques d'urgences alimentaires pour environ 13 300 familles de Mayotte.

