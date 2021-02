Ce vendredi 19 Février à 10h au LCR Orion du quartier prioritaire de Saint-Laurent sera organisée une distribution de paniers de fruits et légumes bio à destination des seniors du quartier, action initiée dans le cadre du Contrat de Ville en partenariat avec la SHLMR, bailleur social des bâtiments de la zone de distribution. Nous publions ici le communiqué de la ville de La Possession. (Crédit : La Possession / www.ipreunion.com)

Initialement prévu comme étant un village santé bien-être à l’image de ceux des mois précédents permettant l'accès à un commerce solidaire de proximité, le contexte sanitaire sur la Commune a poussé la ville à réfléchir avec la SHLMR à un autre format afin d’assurer malgré tout une continuité dans la phase de soutien prévue à destination d’un public précaire.



C'est ainsi qu’il a été décidé de confectionner des paniers et de les distribuer gratuitement aux séniors du quartier, notamment au public préalablement repéré lors des précédentes actions sociales telles que "Noël autrement" en fin d’année dernière.



L'association Ankrage est référente de cette action. L'association le Poids des mots se joint au déroulement de la distribution et confectionnera des boîtes de gourmandises.



La livraison débutera à 10h et continuera au fur et à mesure de la journée.