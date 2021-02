Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 46 minutes

Des précipitations importantes ont été observées ce jeudi après-midi 18 février 2021 sur l'Est et les hauts de l'Est. L'augmentation de la vigilance en jaune de la rivière des Marsouins a donc été décidée par Vigicrue. "Les bassins versants de l'Est resteront sensibles et réactifs aux potentielles pluies à venir. La prudence est de mise dans le cadre des activités exposées sur l'ensemble des cours d'eau de l'île concernés par les pluies, principalement en cas de submersion de radiers" avertit Vigicrue (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

