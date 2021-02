Publié il y a 6 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Ce mercredi 17 février 2021, la préfecture a annoncé un renforcement des restrictions sanitaires, dont l'interdiction des compétitions, manifestations et rencontres sportives. Cette interdiction est actée dans un arrêté préfectoral qui prend effet ce jeudi, avec l'article 10 statuant que "les compétitions, rencontres et manifestations sportives sont interdites pour toutes les disciplines". Problème : dans l'article 8 alinéa D, un peu plus haut dans l'arrêté en question, il est aussi indiqué que "la pratique des activités physiques et sportives, tels que l'animation, les entraînements, les manifestations, les rencontres et les compétitions sportives se déroulent à huis-clos" (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

