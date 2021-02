BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du vendredi 19 février 2021 :



Motifs impérieux renforcés : une annonce inégale, par petits bouts...

C'était peut-être la mesure la plus attendue, aussi bien du côté des maires que de la population : le renforcement du motif impérieux. Dans le communiqué de mercredi pourtant, rien à ce sujet. Il faudra attendre un décret au journal officiel puis un communiqué du gouvernement pour apprendre que les préfets ont la possibilité de vérifier les justificatifs du voyageurs six jours avant leur départ. Puis la confirmation tombe... sur un média. Au lieu de l'annoncer au détour d'une conférence de presse ou par voie de communiqué, comme le demanderait en toute logique une telle prise de décision, le préfet Jacques Billant annonce qu'il va bel et bien appliquer ce contrôle supplémentaire dès le 27 février à La Réunion, lors d'un entretien accordé à Réunion 1ère.

Non, le nouveau variant découvert au Royaume-Uni n'est pas "insensible" aux vaccins

Un article récupéré sur la Dépêche du midi, lui-même repris sur le Guardian, lui-même écrit à partir d'une étude... Attention aux enchaînement malencontreux des récupérations d'articles, ils peuvent nous faire dire des bêtises. C'est le cas pour ce nouveau variant découvert au Royaume-Uni et étudié en Ecosse, réputé "insensible" aux vaccins peut-on lire dans certains articles de presse. Le variant pourrait - et des études sont encore en cours - être plus résistant aux vaccins, comme le sont pour certains vaccins les variants brésilien et sud-africain. Rien à voir avec une "insensibilité" qui laisse penser que le virus est totalement imperméable et que rien ne peut le contrer.

Patrick Poivre d'Arvor accusé de viols: la justice enquête

La justice a ouvert une enquête sur des accusations de viols portées à l'encontre de l'ancien présentateur vedette du journal télévisé Patrick Poivre d'Arvor qui "récuse" fermement et se dit "instrumentalisé" par la plaignante. Cette nouvelle affaire de soupçons de violences sexuelles a éclaté après la révélation par Le Parisien de la plainte de l'écrivaine Florence Porcel, qui reproche au journaliste et romancier, aujourd'hui âgé de 73 ans, un rapport sexuel non consenti en 2004 et de lui avoir imposé une fellation en 2009.

Olivier Véran : "nous faisons tout pour éviter que l'épidémie dégénère à La Réunion"

Lors de la conférence de presse hebdomadaire sur la situation sanitaire ce jeudi 18 février 2021, le ministre de la Santé Olivier Véran a abordé la question du variant sud-africain. Il a affirmé que sa présence dans certains territoires, dont La Réunion, expliquait les flambées épidémiques observées sur place. Il a cependant souligné que la situation à Mayotte et à La Réunion était totalement différente. "Nous faisons tout pour éviter que l'épidémie dégénère à La Réunion" a-t-il assuré à un journaliste l'ayant interpellé sur la situation dans l'océan Indien "

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des orages prévus dans l'ouest dans l'après-midi

Après une matinée sous le soleil, Matante Rosina prévoit de gros orages pour la partie ouest de l'île. Pluie et tonnerre devraient être au rendez-vous. Des averses sont aussi possibles sur tout le littoral, même si des éclaircies sont probables. La chaleur continue partout dans l'île