Le département de la Réunion se retrouve ce vendredi 19 février 2021 "dans un environnement chaud et humide" annonce Météo France. Toute La Réunion est placée en vigilance orages à compter de 10h. Dans la matinée, "des averses à caractère orageux se développent dans les hauteurs de l'ile, avec une préférence pour les hauts de l'Ouest et du Sud dans un premier temps. Dans l'après midi ce caractère orageux se généralise. Ces averses sont localement fortes et peuvent donner de bons cumuls d'eau. Elles peuvent s'accompagner également de fortes rafales de vent, et d'une activité électrique marquée" prévient Météo France. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

