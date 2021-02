BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du samedi 20 février 2021 :



- Caméras nomades à Saint-Leu, la chasse aux pollueurs est ouverte

- Levée de la vigilance orages sur toute l'île

- Journée de mobilisation pour la fermeture de l'aéroport

- Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré : les Anges et couacs de la préfecture

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps chaud et pluvieux

Caméras nomades à Saint-Leu, la chasse aux pollueurs est ouverte

La ville de Saint-Leu s'est équipée récemment de six caméras nomades, installées dans des endroits stratégiques, pour chasser les auteurs de dépôts sauvages. La première caméra a été posée cette semaine dans les hauts pour tenter de prendre les makot en flagrant délit. Un travail de fourmi alors que 120 sites récurrents ont été recensés sur la commune. Reportage.

Levée de la vigilance orages sur toute l'île

"L'activité orageuse en cours de nuit a concerné essentiellement l'Est du département et on a ainsi relevé 70 impacts de foudre durant les 12 dernières heures. La situation est redevenue calme sur l'île en cette fin de nuit et la vigilance orage n'est donc plus d'actualité" annonce Météo France. Celle-ci est donc levée à 7h ce samedi 20 février 2021.

Journée de mobilisation pour la fermeture de l'aéroport

C'est une journée de mobilisation qui se prépare ce samedi 20 février 2021 : les Gilets jaunes du QG des Zazalés appelle à se rassembler devant Gillot tôt dans la matinée, pour exiger une nouvelle fois la fermeture de l'aéroport. Du côté du collectif Parents 974 mobilisation, une manifestation est prévue devant la mairie de Saint-Pierre pour réclamer la fin de l'obligation du port du masque en primaire.

Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré : les Anges et couacs de la préfecture

Cette semaine dans les actualités détonnantes, retour sur les accusations de violence dans Les Anges, mais aussi sur un arrêté préfectoral plutôt confus. Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps chaud et pluvieux

Temps lourd en prévision ! Matante Rosina a mis le ventilateur à fond... il fera chaud et humide ce samedi, notamment dans l'est. La pluie fera son entrée dans les hauts de l'île ensuite, et débordera sur l'ouest. Pour ceux qui visent les plages le mercure va monter jusqu'à 33 degrés, n'oubliez pas les chapeaux !