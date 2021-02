Plusieurs arbres semblent avoir été abattus dans la nuit de vendredi 19 à samedi 20 février 2021, dans la forêt de Casabona à Saint-Pierre. Ce projet d'abattage était la source de fortes tensions, entraînant la mobilisation d'un collectif constitué de plusieurs mouvements parmi lesquels Extinction Rebellion, QG Zazalé ou encore Attac. Des manifestants ont voulu s'interposer dans la nuit pour stopper l'abattage des arbres, entraînant de vives tensions sur place. (Photo : capture d'écran QG Zazalé)

QG Zazalé était en direct cette nuit, regardez :

Le groupe Extinction Rebellion 974 ne cache pas non plus sa colère : "HORREUR, Michel FONTAINE massacre à la tronçonneuse de nuit à 22h la forêt de Casabona tel un lâche. Il n'a pas le courage d'affronter les militants qui défendent la forêt de jour et il fait ca en missouk. Honte sur lui !" dénoncent les militants sur la page Facebook du mouvement.

Le maire de Saint-Pierre n'a pas encore réagi à ce stade.

La forêt de Casabona cristallise les tensions depuis plusieurs semaines déjà. Le 16 février dernier, le collectif, constitué de QG Zazalés, Extinction Rebellion, Germinacteur, Attac, Greenpeace et 5000 Pie Dbwa, s'était à nouveau mobilisé contre l'abattage de 60 arbres "sur le chantier de la route qui doit traverser et détruire la forêt de Casabona pour desservir le centre commercial en construction sur Saint-Pierre". Des manifestations sont organisées régulièrement sur le site.

