Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 15 heures

Temps lourd en prévision ! Matante Rosina a mis le ventilateur à fond... il fera chaud et humide ce samedi, notamment dans l'est. La pluie fera son entrée dans les hauts de l'île ensuite, et débordera sur l'ouest. Pour ceux qui visent les plages le mercure va monter jusqu'à 33 degrés, n'oubliez pas les chapeaux ! (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

