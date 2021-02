Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 44 minutes

"L'activité orageuse en cours de nuit a concerné essentiellement l'Est du département et on a ainsi relevé 70 impacts de foudre durant les 12 dernières heures. La situation est redevenue calme sur l'île en cette fin de nuit et la vigilance orage n'est donc plus d'actualité" annonce Météo France. Celle-ci est donc levée à 7h ce samedi 20 février 2021. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

