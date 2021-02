Depuis le conseil municipal de décembre 2020, la ville du Tampon a acté le projet de téléphérique de Grand Bassin. De quoi provoquer l'ire de certains habitants qui estiment que le site va être totalement dénaturé au profit du tourisme. Une pétition a été publiée en ligne pour appeler à annuler le projet et "sauver Grand Bassin". (Photo d'illustration DR)

Ce projet de 4 millions d'euros s'est fait "sans la moindre consultation de la population" dénoncent les auteurs de la pétition. Il est "justifié par un intérêt économique et touristique" ajoutent-ils.

Ils redoutent que "ce projet de téléphérique [transporte], du jour au lendemain, des dizaines, des centaines de personnes par jour, dans un lieu qui justement jouit d’un calme et d’une ambiance spécifique corrélée à son accès, à pied.

Les auteurs de la pétition demandent l'annulation du projet. "Nous demandons aux élus représentant la population et redevables de leurs actions et décisions pour l’intérêt public, de réexaminer le PLU au niveau du Plan d’aménagement et de développement durable pour Grand Bassin, de revoir leur décision pour cet aménagement qui défigure la montagne et menace de disparition les belles structures touristiques existantes véritables patrimoines et compromet l’équilibre de l’écosystème, notamment celui du Pétrel Noir de Bourbon, une espèce très rare et en voie d’extinction."

La pétition est disponible sur ce lien.

