C'est une journée de mobilisation qui se prépare ce samedi 20 février 2021 : les Gilets jaunes du QG des Zazalés appelle à se rassembler devant Gillot tôt dans la matinée, pour exiger une nouvelle fois la fermeture de l'aéroport. Du côté du collectif Parents 974 mobilisation, une manifestation est prévue devant la mairie de Saint-Pierre pour réclamer la fin de l'obligation du port du masque en primaire. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Deux causes différentes, soutenues en grande partie par les mêmes manifestants. Deux causes sur lesquelles la préfecture a déjà répondu à plusieurs reprises : il est hors de question de fermer totalement l'aéroport, et le port du masque pour les enfants à partir du CP restera bien obligatoire. Concernant la seconde demain, le tribunal administratif a d'ailleurs donné raison à la préfecture et au rectorat lundi 15 février, en rejetant les deux référés libertés déposés par le collectif vendredi 12.

Le collectif n'en démord cependant pas, après avoir mobilisé près de 600 personnes la semaine passée. Une marque de la volonté de parents réunionnais de ne pas obliger leurs enfants à porter le masque, selon eux. Le rendez-vous est donc donné à 14h30 devant la mairie de Saint-Pierre pour manifester.

Samdi gran matin sé laréopor Gillot, laprémidi sé St-Pierre! Publiée par QG Zazalé - Gilets Jaunes sur Mercredi 17 février 2021

Concernant l'aéroport, s'il ne fermera pas ses portes, le contrôle des motifs impérieux va être durci. A partir du 3 mars, les voyageurs en provenance de la Métropole devront par ailleurs faire parvenir leurs justificatifs de motif impérieux six jours avant l'embarquement. Une mesure qui ne satisfait vraisemblableemnt pas une partie de la population.

