Cette semaine dans les actualités détonnantes, retour sur les accusations de violence dans Les Anges, mais aussi sur un arrêté préfectoral plutôt confus. Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Les compétitions sportives à la fois interdites et autorisées par la préfecture

Ce mercredi 17 février 2021, la préfecture a annoncé un renforcement des restrictions sanitaires, dont l'interdiction des compétitions, manifestations et rencontres sportives. Cette interdiction est actée dans un arrêté préfectoral qui prend effet ce jeudi, avec l'article 10 statuant que "les compétitions, rencontres et manifestations sportives sont interdites pour toutes les disciplines". Problème : dans l'article 8 alinéa D, un peu plus haut dans l'arrêté en question, il est aussi indiqué que "la pratique des activités physiques et sportives, tels que l'animation, les entraînements, les manifestations, les rencontres et les compétitions sportives se déroulent à huis-clos"

Il semblerait que la préfecture ait publié un léger cafouillage ce mercredi. En l'état, à La Réunion, les compétitions sportives sont en effet à la fois interdites et autorisées, mais seulement en huis-clos. En consultant l'arrêté préfectoral précédant, l'alinéa D les autorisant était déjà présent, ce qui laisse supposer que la préfecture a simplement oublié de supprimer ce passage avant de publier le nouvel arrêté.

• Les Anges : Nehuda accuse Ricardo de violences conjugales

La candidate de téléréalité Nehuda, impliquée dans l'altercation qui a eu lieu à Créolia avec Joé Bédier, maire de Saint-André, a fait des révélations sur celui qui est désormais son ex : Ricardo, lui aussi impliqué dans l'incident, l'aurait violenté à plusieurs reprises. La jeune femme affirme en effet que son ex lui aurait ouvert le crâne, alors qu'elle était enceinte

Nehuda qui fait des révélations sur ricardo, c’est tellement humiliant aucune femme ne mérite ça je suis choquée pic.twitter.com/BLQU30yRBR

