Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 15 février au vendredi 19 février 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 15 février - La gauche se cherche, la droite aussi

* Mardi 16 février - NRL : rififi chez les transporteurs

* Mercredi 17 février - Figure du reggae, le chanteur réunionnais Tonton David est décédé

* Jeudi 18 février - Covid-19 : des soignants appelés en renfort depuis la Métropole

* Vendredi 19 février - Motifs impérieux renforcés : une annonce inégale, par petits bouts...

C'est désormais officiel, les élections départementales et régionales auront lieu les 13 et 20 juin prochain, sauf nouveau report lié à la crise sanitaire. A droite comme à gauche, c'est toujours l'heure des grandes manoeuvres et les pions continuent de bouger, au gré des épizodes judiciaires et des alliances

Nouvelle journée de blocage annoncée devant l'entrée du chantier de la nouvelle route du littoral (NRL) à Saint-Denis ce mardi 16 février 2021. Les membres du groupement réunionnais des transporteurs du sud (GRTS) n'ont toujours pas décoléré. Ils réclament une répartition "plus équitable" du marché de remblaiement d'une partie du chantier située à l'entrée nord de la NRL Lundi déjà ils avaient interdit l'accès aux autres transporteurs attributaires de ce marché. "Eux ont obtenu 55% des travaux et les autres entreprises doivent se contenter chacune de 10%" déplore Hubert Poinapin dirigeant du syndicat réunionnais des transporteurs et terrassiers (SRTT)

Tonton David, chanteur réunionnais et figure du reggae en France, est décédé à l'âge de 53 ans, ont indiqué un de ses enfants et son ancien manager à l'AFP. Il était notamment célèbre pour son tube "Chacun sa route" dans les années 1990 (repris dans le film Un indien dans la ville).

La note de service a été envoyée aux personnels dans les hôpitaux de la région parisienne le 15 février 2021 : des volontaires sont appelés à venir soutenir le système hospitalier réunionnais et mahorais. Les premiers soignants devraient d'ailleurs arriver dans l'île dans la semaine selon nos informations, et ce pour une durée d'au moins deux semaines

C'était peut-être la mesure la plus attendue, aussi bien du côté des maires que de la population : le renforcement du motif impérieux. Dans le communiqué de mercredi pourtant, rien à ce sujet. Il faudra attendre un décret au journal officiel puis un communiqué du gouvernement pour apprendre que les préfets ont la possibilité de vérifier les justificatifs du voyageurs six jours avant leur départ. Puis la confirmation tombe... sur un média. Au lieu de l'annoncer au détour d'une conférence de presse ou par voie de communiqué, comme le demanderait en toute logique une telle prise de décision, le préfet Jacques Billant annonce qu'il va bel et bien appliquer ce contrôle supplémentaire dès le 27 février à La Réunion, lors d'un entretien accordé à Réunion 1ère.

