Retrouvez ici tous les changements prévus dans les jours à venir sur les routes de l'île. Chantiers et travaux en cours ou à venir, voici toutes les modifications de la circulation à noter dans votre agenda.

Chantiers en cours :

RN1 - St Leu - Travaux sur ouvrage

Sur la RN1 à St Leu Ravine des Colimaçons, travaux sur ouvrage jusqu’au vendredi 19 février. BAU neutralisée de 8h30 à 16h dans le sens Sud/Nord.

RN1 - La Possession - Travaux de création de GBA

Sur la RN1 à La Possession Ravine des Lataniers, travaux de création de GBA les nuits jusqu’au jeudi 25 février inclus. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h dans le sens Ouest/Nord.

RN2 - St Joseph/St Philippe - Travaux d'ouverture de chambres télécom et tirage de câbles

Sur la RN2 à St Joseph et St Philippe, travaux d'ouverture de chambres télécom, tirage et raccordement jusqu’au lundi 8 mars. Circulation alternée de jour de 7h à 17h.

RN2 - St Benoit/St Denis - Travaux de balayage

Sur la RN2 de St Benoit échangeur Bourbier à St Denis échangeur du Chaudron, travaux de balayage les nuits jusqu'au vendredi 19 février inclus. Voie neutralisée selon l'avancement des travaux de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre.

RN5 - Route de Cilaos - Travaux de confortement de chaussée

Sur la RN5 Route de Cilaos secteur Pavillon, travaux de confortement de chaussée jusqu’au vendredi 26 février. Alternat de 7h à 17h sauf les vendredis de 7h à 12h.

RD111 - L'Etang-Salé/Route du Lambert - Travaux de construction

de mur de soutènement Sur la RD111 à l'Etang-Salé Route du Lambert, travaux de construction de mur de soutènement

jusqu'au 31 mars. Circulation alternée de 7h à 16h.

Chantiers à venir :

RN1 - Route du Littoral - Fermeture pour travaux

La RN1 Route du Littoral sera totalement fermée à la circulation le dernier dimanche du mois de février (28/02) de 6h à 13h, pour permettre des travaux de purges. Une déviation sera mise en place par la RD41 Route de la Montagne.

RN1 - St Paul - Travaux de fauchage mécanique

Sur la RN1 à St Paul Route Digue, travaux de fauchage mécanique les nuits du lundi 22 au jeudi 25 février inclus. Voie de gauche neutralisée de 19h30 à 5h dans un sens ou dans l'autre.

RN3 - Le Tampon/St Pierre - Travaux de fauchage en TPC

Sur la RN3 entre les Azalées au Tampon et Ravine Blanche à St Pierre, travaux de fauchage en terre-plein central les nuits des lundi 22 et mardi 23 février. Voies de gauche neutralisées de 20h à 5h dans les deux sens.

RD48 - St André/Route de Salazie - Travaux d'enrobés

Sur la RD48 St André/Route de Salazie secteur Pont Rivière du Mât, travaux d'enrobés la nuit du mercredi 24 février. Circulation alternée de 20h à 5h.

RD48 - St André/Route de Salazie - Travaux d'enrobés

Sur la RD48 à St André/Route de Salazie, travaux d'enrobés du lundi 22 au mercredi 24 février. Circulation alternée de 8h à 16h.

Evènements (hors chantiers) :

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé le dimanche 21 février de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.