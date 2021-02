Ce dimanche 21 février, Extinction rébellion (XR Réunion) et les collectifs engagés dans la défense de la forêt Casabona appellent à la mobilisation afin de replanter "massivement les terrains défrichés par la mairie", annoncent les militants qui veulent "replanter la forêt coupée", notamment après l'abattage de plusieurs arbres dans la nuit de vendredi à samedi. (Photo XR Réunion)

L'abattage de plusieurs arbres en pleine nuit, entre le 19 et le 21 février, n'a pas démotivé les militants loin de là. Les membres du collectif mobilisé pour la protection de la forêt Casabona - Extinction Rebellion (XR Réunion), QG Zazalés, Germinacteur, Attac, Greenpeace et 5000 Pie Dbwa - maintiennent leur opération de replantage prévue ce dimanche 21 février, à partir de 9h.

Plusieurs arbres ont été tronçonnés, provoquant l'ire des protestataires qui ont tenté d'arrêter l'opération d'abattage dans la nuit de vendredi à samedi. "On dénonce ces pratiques de destruction de la forêt qui ne sont pas dignes d'un maire et qui ont été organisées sans respecter la moindre mesure de sécurité" indiquait Extinction Rebellion par voie de communiqué. Les militants réclament une enquête pour déterminer les conditions dans lesquelles cet abattage nocturne a été organisé.

Lire aussi - Saint-Pierre : des arbres abattus en pleine nuit dans la forêt de Casabona

"Heureusement pour la forêt, nous avons réussi à empêcher le tractopelle de tout arracher en l'immobilisant en montant dessus. Face à la détermination des citoyens et au vu du danger de l'opération, la police a finalement préféré faire demi tour et nous avons ainsi pu sauver une bonne partie des arbres" ont indiqué les militants.

Ce dimanche, plus que jamais, ils veulent "replanter la forêt coupée". Plus de 80 personnes ont déjà confirmé leur présence, indique Extinction Rebellion. Plus de 110 pie dbwa doivent être replantés.

"La forêt doit être préservée en intégralité et la mairie doit s'engager à planter les 6.000 arbres qu'elle a promis lors de la dernière campagne des municipales en signant le pacte pour la transition" réclament les militants.

Lire aussi - Saint-Pierre : près de 40 militants s'opposent à l'abattage de 60 arbres

Le projet de construction d'un futur centre commercial dans la zone cristallise les tensions depuis plusieurs semaines déjà. Dans le cadre de cette journée de replantation, XR Réunion invite "tous les Réunionnais qui peuvent venir aider en apportant des plants et en aidant à les planter. Un repas partagé et un débat citoyen seront également organisés pour faire découvrir le terrain, expliquer les projets de la mairie et renforcer la défense du dernier poumon vert de Saint-Pierre."

www.ipreunion.com / [email protected]