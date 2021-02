Ce dimanche 21 février 2021, un concert tenu en hommage du chanteur Kaya, mort en février 1999 à Maurice, était organisé au rond-point des Azalées au Tampon. Une trentaine de gendarmes sont intervenus pour mettre fin au concert qui n'était pas autorisé. Le QG Zazalé est indigné. (Photo : capture d'écran / Facebook QG Zazalé)

Alors que le concert était en cours, de nombreux gendarmes sont intervenus pour y mettre fin. Le QG Zazalé était en direct, regardez (cliquez sur les vidéos pour les voir dans le bon format) :

Le QG Zazalé, dans une vidéo tournée après l'intervention des gendarmes, indique n'avoir pu faire "que la moitié du concert". Selon les témoins, une trentaine de gendarmes seraient intervenus.

Le concert organisé était en hommage au chanteur Joseph Reginald Topize, plus connu sous le nom de Kaya, retrouvé retrouvé mort dans une cellule de la prison des Casernes à Port Louis, la capitale de Maurice, le 21 février 2021.

Le créateur du seggae, un mélange de séga et de reggae, et leader du groupe Racine Tatane, avait été arrêté le 16 février pour avoir fumé un joint de zamal sur scène lors d'une un concert en faveur de la dépénalisation de la marijuana. Sa mort, intervenue à l'intérieur des locaux de la police dans des circonstances à ce jour non élucidées, provoquera une immense colère émaillée d'émeutes et d'une répression sans précédent dans l'île soeur.

