Publié il y a 4 minutes / Actualisé le Vendredi 19 Février à 12H41

Le temps s'annonce plus sec que la veille, nous dit Matante Rosina qui a rangé son parapluie. Même si des petites averses sont prévues dans le nord-ouest, elle s'attend à ce que les hauts et la côte restent dégagés. Côté chaleur, les températures vont un peu redescendre et la mer, elle, est agitée dans l'est. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

