Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

Dans le nord est l'est du département, les précipitations entraînent le placement en vigilance jaune crues pour la rivière des Marsouins et celle des Roches. Vigicrues Réunion recommande la plus grande prudence autour de ces cours d'eau notamment en cas de submersion de radier. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

