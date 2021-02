BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du lundi 22 février 2021 :



- Musées régionaux : il travaille deux ans... et part avec plus de 75.000 euros d'indemnités

- Dengue : des opérations de démoustication... faites par les moustiques eux-mêmes

- Covid-19: les Etats-Unis tout près du seuil des 500.000 morts

- Saint-Denis : portes ouvertes virtuelles pour l'école universitaire de management

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Beau le matin, nuageux l'après-midi

Musées régionaux : il travaille deux ans... et part avec plus de 75.000 euros d'indemnités

Année 2017 : la SPL RMR (Réunion musées régionaux) recrute un nouveau directeur. Payé 7.000 euros brut par mois, celui-ci quitte la société deux ans plus tard suite à des problèmes de santé. Son ancienneté de 30 ans, négociée dès le départ sur son contrat, lui permettra de partir avec plus de 75.000 euros d'indemnités. Un montant vertigineux alors que dans la même période, neuf personnes ont été licenciées pour raisons budgétaires.

Dengue : des opérations de démoustication... faites par les moustiques eux-mêmes

A partir du 15 mars et jusqu'en août 2021 des moustiques mâles stériles seront lâchés dans une zone non habitée à Saint-Joseph. Cette opération a lieu dans le cadre du projet Européen ERC Revolinc. Pour l'occasion, la technique de l'insecte stérile renforcée (TIS renforcée) sera utilisée pour la première fois à La Réunion : faire porter un insecticide aux mâles, pour tuer plus efficacement les larves de moustiques. Cette nouvelle méthode de lutte pourrait être 10 à 100 fois plus efficace que la technique classique

Covid-19: les Etats-Unis tout près du seuil des 500.000 morts

Les Etats-Unis s'apprêtent à franchir la sombre barre des 500.000 morts du Covid-19, au moment où nombre d'indicateurs, au premier rang desquels le rythme des vaccinations, offrent des lueurs d'espoir. "C'est terrible, c'est horrible", a réagi dimanche l'immunologue Anthony Fauci, conseiller de Joe Biden, à l'évocation de ce palier macabre. La pandémie a fait plus de 2,46 millions de morts dans le monde depuis fin décembre, sur plus de 111 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi par l'AFP dimanche en milieu de journée.

Saint-Denis : portes ouvertes virtuelles pour l'école universitaire de management

Du lundi 22 au samedi 27 février 2021, l'école universitaire de management - institut d'administration des entreprises (IAE) ouvre ses portes virtuellement en raison des conditions sanitaires actuelles. Les étudiants titulaires d'un bac +2 / bac +3 auront la possibilité de découvrir les différents cursus supérieurs en management de bac +3 à bac +5. Les étudiants sont également invités par l'IAE à poser leurs questions lors des webinaires organisés de 18h à 20h tout au long de la semaine.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Beau le matin, nuageux l'après-midi

Il fera beau, il fera bon en ce début de semaine. Matante Rosina voit cependant un nuage qui s'étale dans sa boule de cristal... Le présage est clair : les nuages feront leur arrivée en milieu de journée. Il faudra s'attendre à un peu de pluies du côté de l'ouest et des hauts de l'est.