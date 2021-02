Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

L'École de la deuxième chance (E2CR) et le Régiment du service militaire adapté de La Réunion (RSMA-R) signeront ce mercredi 24 février une convention commune pour favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes, sur le site de l'E2CR à Saint-Pierre. Le dispositif de l'E2CR est destiné aux jeunes (âgés de 16 à 25 ans) ayant quitté le système scolaire depuis au moins un an. Nous publions ci-dessous le communiqué commun de l'E2CR et du RSMA-R. (Photo : mairie de Saint-Paul)

