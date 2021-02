Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 23 minutes

La Fédération CGTR Commerces et Services a saisi le tribunal administratif contre la mairie de Saint-Benoît pour le non-respect de la législation encadrant le travail dominical. Quatre griefs ont été relevés par la CGTR concernant l'arrêté de la mairie de Saint-Benoît : la non consultation des organisations syndicales, l'absence de saisie de la communauté de commune (le Cirest), l'absence de compensation et de conditions de repos prévus pour les salariés et l'absence de motivation de l'arrêté. Vendredi dernier, la CGTR a interpellé les 24 mairies de La Réunion afin d'avoir accès aux arrêtés relatifs au travail dominical. (Photo rb/www.ipreunion.com)

