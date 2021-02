Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

Motards et scootéristes se donnent rendez-vous devant la préfecture de Saint-Denis ce jeudi 25 février dans le cadre de la journée départementale d'expérimentation de la circulation inter-files. Une délégation de motards sera reçue à la préfecture pour présenter des propositions en faveur de la circulation inter-files à La Réunion. Depuis le 1er février, les deux roues ne sont plus autorisés à remonter les files de voitures. Une infraction est passible d'une amende de 135 euros et d'un retrait de 3 points sur le permis de conduire. (Photo rb/www.ipreunion.com)

