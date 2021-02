BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du mardi 23 février 2021 :



Le gouvernement français parle de tout, mais surtout de rien

Il y a de ces actualités qui nous font nous arrêter quelques secondes pour se demander si nous avons bien lu. Le genre d'articles où on doute fortement du sérieux de l'information, quitte à se demander si nous n'avons pas été dupés quelques instants par un site satirique. Malheureusement, ce n'est généralement pas le cas, et, malheureusement, ce genre de (tristes) moments semblent se multiplier ces derniers mois

Une pétition pour dire "non" à la mise sous cloche du sport à La Réunion

Une trentaine de membres de clubs sportifs ont publié une pétition pour dire "non à la mise sous cloche du sport" à La Réunion, alors que les compétitions et rencontres sportives sont désormais interdites depuis le jeudi 18 février 2021. Publiée ce dimanche soir, elle a déjà cumulé près de 600 signatures

Covid : Le ministre des Outre-mer demande au préfet un renforcement des mesures santiaires

Saint-Denis : appels à projets en faveur de la cohésion sociale

"Associations, sous êtes engagées en faveur de la cohésion sociale, du cadre de vie, de l'accès à l'emploi et de la citoyenneté au coeur des quartiers ? Nous aussi ! La Ville de Saint-Denis vous accompagne pour concrétiser votre projet écrit la mairie dionysienne dans un communiqué. "L'objectif est d'accompagner les associations porteuses de projets dans la réalisation d'actions permettant de répondre aux enjeux rencontrés dans les quartiers : améliorer le cadre de vie et l'environnement, répondre aux besoins des habitants tant en matière de prévention éducative et environnementale, redynamiser le développement économique en facilitant l'accès à l'emploi ou développer la citoyenneté au travers d'instances visant à faire émerger la participation collective" précise la mairie. Les projets peuvent être déposés jusqu'au 16 mars 2021

La pa Météo France i di, sé zot i di - Moins de pluie que la veille

Le temps n'évolue pas beaucoup ce mardi. Agréable le matin, nuageux l'après-midi... Mais les averses seront moins marquées et le temps s'annonce moins humide. Côté mer quelques vagues seront au rendez-vous mais sans danger aucun.