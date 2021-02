Ce jeudi 24 février 2021, de 16h30 à 17h30, le centre régional information jeunesse (CRIJ) réunion organise en direct sur sa page facebook une nouvelle édition de l'Happ'IJ Hours " WatchTech". Un rendez-vous destiné aux jeunes qui souhaitent en savoir plus sur les différents programmes de mobilité qui peuvent exister à La Réunion. (Crédit photo: CRIJ)

"L'Happ’IJ Hours a pour but d’apporter des informations utiles sur les programmes et dispositifs de mobilité existants au départ de La Réunion, afin de fournir aux jeunes les clés nécessaires à la définition et à la réalisation de leurs projets de mobilité et d’épanouissement", détaille le CRIJ de La Réunion. Ce projet est organisé en partenariat avec Eurodesk France, Pôle Emploi Réunion, France Volontaires et Ici.

"Lors de ce direct, le public aura accès aux présentations des partenaires présents et pourra poser toutes ses questions en commentaires. L’équipe du CRIJ, présentera le Corps Européen de Solidarité, dispositif de la Commission européenne qui permet aux jeunes entre 18 et 30 ans de partir dans le cadre de missions de volontariat dans des pays européens ou des pays partenaires, tous frais pays. Par ailleurs, des jeunes ayant vécu une expérience de mobilité seront présents pour raconter leurs vécus et apporter des conseils aux jeunes filles et garçons qui souhaitent se lancer dans une expérience de mobilité," détaille le CRIJ.

Pour accéder au live, il suffira de se connecter sur la page facebook du CRIJ.

Infos pratiques :

Pour avoir plus d’informations sur cet évènement ou connaître les prochains évènements organisés par le CRIJ Réunion : 0262 20 98 20 ou [email protected] ou encore www.crij-reunion.com

