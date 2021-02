Les employés des centres de contrôle technique Dekra sont en grève illimitée depuis ce mardi matin 23 février 2021. Une cinquantaine d'employés sont rassemblés devant le siège social de l'entreprise, au Chaudron, pour réclamer de meilleures conditions de travail. "80% du personnel est en grève aujourd'hui, nos revendications ont déjà été déposées et nous attendons l'arrivée de notre nouveau manager" explique un employé en grève (Photo DR)

Les problèmes auraient commencé début janvier, à l'arrivée d'un nouveau manager au sein de l'entreprise. "Depuis, la pression ne fait qu'augmenter, nous faisons des heures supplémentaires sans savoir si nous serons payés, le côté humain de notre travail a disparu" dénoncent les employés. Au total, 20 centres de contrôle technique Dekra sont présents dans l'île, pour 64 employés. "80% des travailleurs sont en grève, et nous avons demandé aux personnes en CDD de ne pas se joindre à nous : nous ne voulons pas que leur participation au mouvement mette en danger le renouvellement de leur contrat" confient les salariés.

"Il y a un vrai ras-le-bol, et c'est arrivé en seulement un mois et demi ! Avant l'arrivée de ce nouveau manager, il y avait des hauts et des bas dans l'entreprise, mais globalement tout se passait bien" déplorent-ils. Les grévistes attendant désormais l'arrivée du manager en question pour tenter de trouver une solution.

as/www.ipreunion.com / [email protected]