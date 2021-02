Il y a de ces actualités qui nous font nous arrêter quelques secondes pour se demander si nous avons bien lu. Le genre d'articles où on doute fortement du sérieux de l'information, quitte à se demander si nous n'avons pas été dupés quelques instants par un site satirique. Malheureusement, ce n'est généralement pas le cas, et, malheureusement, ce genre de (tristes) moments semblent se multiplier ces derniers mois (Photo rb/www.ipreunion)

Le gouvernement semble redoubler d'innovations quand il s'agit de créer des polémiques là où il n'y en a pas. Peut-être – sûrement - par besoin de détourner l'attention de ce qui est somme toute un désastre sanitaire, social et économique. Du Président de la République qui défie des Youtubeurs à la ministre de l'Enseignement supérieur qui exige une enquête sur l'islamo-gauchisme, en passant par le ministre de l'Education nationale qui veut enquêter sur les faux certificats d'allergie au chlore…Il y a de quoi vous faire tourner la tête.

Cela en serait presque drôle si ce déchaînement de faux sujets n'intervenait pas en cette période particulièrement difficile. Si à La Réunion nous sommes encore relativement épargnés, en Métropole, la précarité étudiante a explosé. Résultat : des centaines d'étudiants font la queue un peu partout en Métropole pour récupérer des colis alimentaires, les tentatives de suicides se sont multipliées, et le nombre d'étudiants signalant des épisodes dépressifs augmente.

Quelle réponse plus appropriée alors de jeter le pseudo "islamo-gauchisme" qui "gangrènent nos universités" en pâture à ceux en mal de polémique. Plus besoin de parler de la souffrance étudiante quand un sujet aussi urgent que cela est sur le tapis. Peu importe si les études de sociologie portant sur la question raciale ont représenté 2% des recherches entre 1960 et 2018. L'important c'est l'islam. Peu importe si les jeunes meurent à petit feu. L'important, c'est le gauchisme dans les universités.

Chez les plus jeunes, alors que les répercussions du confinement et du couvre-feu sur la santé mentale et le développement des adolescents et enfants se fait ressentir, quelle meilleure réponse que d'aborder les cours de piscine.

Nouvelle lubie de Marlène Schiappa, ministre chargée de la Citoyenneté et pourfendeur de l'inégalité femme-homme, et Jean-Michel Blanquer : les fausses déclarations d'allergies au chlore. Il faut désormais à tout prix sauver ces pauvres adolescentes à qui on interdirait d'aller à la piscine sous couvert de religion. Peu importe si à l'époque de "l'âge ingrat", le manque d'envie de se montrer en maillot de bain devant une vingtaine d'élèves peut s'expliquer de milles et une façon. Vraisemblablement, l'important ici, c'est l'islam.

Peu importe aussi si les cas de Covid-19 se sont multipliés dans les écoles à travers la France, que les syndicats s'insurgent de protocoles sanitaires irréalisables à cause du manque de moyens. L'important, c'est défendre "les valeurs de la laïcité" en souhaitant faire fi du secret médical pour vérifier que telle ou telle jeune femme est bien allergique.

N'oublions pas les différents ministres ayant hurlé au scandale ces derniers jours alors que la mairie lyonnaise a temporairement supprimé la viande de ses menus scolaires. "Idéologie scandaleuse", "insulte inacceptable", c'est avec de grandes exclamations que le gouvernement a réagi à cet outrage à la culture française. Sans jamais mentionner que l'ancien maire de Lyon – Gérard Collomb, accessoirement premier ministre de l'Intérieur du quinquennat d'Emmanuel Macron, avait pris la même décision il y a un an, sans que personne n'y trouve rien à redire. Peu importe que la décision ait déjà été prise, qui plus est pour des raisons en lien avec la crise sanitaire. L'important ici, c'est que c'est une décision de gauche.

Malheureusement, cet éditorial pourrait durer bien des lignes encore. De l'exécutif qui flirte avec l'extrême-droite avec ses sorties ubuesques, sexistes ou racistes aux anciens politiques condamnés qui se pavanent désormais sur un plateau télé du service public, quelque chose nous dit que nous ne sommes pas près d'arrêter de lever les yeux au ciel, le matin devant notre journal.

Mais si ces polémiques stériles et sans fin semblent bien capter l'attention de certains, la réalité de ce qu'il se passe aujourd'hui en France n'échappe pas à beaucoup. Et malgré toutes ces tentatives pour noyer le poisson, viendra bien un jour il faudra se relever les manches et enfin travailler à sortir de cette crise.



as/www.ipreunion.com / [email protected]