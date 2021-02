Pour la troisième année consécutive, Les militaires membres du deuxième régiment de parachutistes d'infanterie de marine étaient en exercice dans le sud de l'île. Du 15 au 19 février 2021, l'exercice Goliath s'est déroulé à proximité du site industriel de la sucrerie du Gol, grâce au partenariat établi entre Téréos Sucre Océan Indien et les Forces armées dans la zone sud de l'océan Indien (Fazsoi). Nous publions ici le communiqué du Ministère des Armées. (Crédit photo : Ministère des Armées)

En 2021, l’accent a été mis sur la phase Resevac, opération menée par les forces armées dans le cas d’une situation sécuritaire dégradée imposant une évacuation de ressortissants français et/ou étrangers. La situation sanitaire actuelle a été prise en compte et a imposé des mesures particulières au sein des procédures connues pour ce type d‘action.

Exercice d’envergure du 2e RPIMa, mobilisant près de 300 combattants parachutistes, 50 aviateurs et marins et une centaine de ressortissants joués par les familles des soldats, GOLIATH permet d’exercer des capacités spécifiques aux troupes parachutistes, tout en travaillant dans un environnement interarmées : préparation et montée en puissance de la force (regroupement du régiment sur une base de départ extérieure, déploiement d’un poste de commandement tactique), projection (sauts, posés d’assaut, arrivée des véhicules par voie maritime, ravitaillement par parachutage de vivres et munitions), conduite de l’opération d’évacuation de ressortissants (mise en place d’un centre de rassemblement et d’extraction, escorte de convoi), saisie et contrôle de zones clés.

Cet exercice, de type FTX (Field training exercice), a été rendu possible grâce au soutien assuré par les services des Forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (Fazsoi) et à l’appui de la composante air (action des CASA CN235-300 de l’escadron de transport 50 Réunion du Détachement air 181), en lien avec les moyens de la Marine nationale (bâtiment de soutien et d’assistance Outre-mer Le Champlain et frégate de surveillance Nivôse renforcée d’un hélicoptère Panther).

