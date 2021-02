Le GHER a reçu la console Medimoov au début du mois d'octobre 2020. Il s'agit d'une plateforme de jeux basée sur le mouvement pour la rééducation. Le patient est en immersion dans le jeu, grâce à la caméra de reconnaissance de mouvement, il réalise ainsi des mouvements de rééducation tout en jouant. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo CHU de La Réunion)

Cette acquisition a été possible grâce à un partenariat avec la Fondation Crédit Agricole et l’association VMEH. Ainsi, la Fondation Crédit Agricole a subventionné l’association dans le cadre d’un projet intitulé " Aide aux personnes âgées pour vaincre la COVID19 ". La Fondation Crédit Agricole a versé 10 000€ à la VMEH qui a pu acheter la console et l’offrir aux équipes de l’USLD. Les fonds versés par la Fondation Crédit Agricole aussi permis à la VMEH d’acquérir 7 tablettes, qu’elle met à la disposition de ses bénévoles, lors de leurs visites aux patients de l’USLD. Ces tablettes leur permettent ainsi de proposer des séances d’échange pour le maintien du lien social, des jeux, de la lecture...

Le Medimoov est composé d’un périphérique de reconnaissance de mouvement à la pointe de la technologie permettant de restituer fidèlement les différents degrés de mouvements du corps humain. Il est accompagné d’un écran, d’un petit boitier et d’une souris pour le contrôle.

Le GHER Saint-André, pionnier dans l’acquisition de cette plateforme à La Réunion.

Pour les patients, il s’agit d’une découverte technologique inédite. En effet, la plupart des patients ne sont pas familiers avec la réalité augmentée. Ils sont donc intrigués par cette nouvelle façon de réaliser des exercices. On constate une augmentation de la motivation chez les patients ce qui permet une meilleure implication. La diversité des jeux proposée permet de s’adapter aux capacités et aux préférences des patients. Qu’ils soient alités, en fauteuil roulant ou debout, il existe un jeu pour chaque patient.

" Il s’agit d’une nouvelle manière d’aborder la rééducation dans laquelle le patient est totalement au centre. Cela permet de stimuler, en plus des muscles, l’aspect cognitif. Nous apprécions tout particulièrement le fait que chaque patient soit enregistré dans le Medimoov, ce qui permet d’avoir un suivi détaillé séance après séance. Nous pouvons suivre l’évolution sur chaque partie du corps grâce à des graphiques permettant d’avoir des données objectives jour après jour ", affirment les thérapeutes.

Mobile, le Medimoov peut être replacé dans les chambres de patients ou dans d’autres salles. Sa facilité de prise en main permet de rapidement se familiariser avec les différents jeux et les nombreuses options disponibles.

A terme, les soignants (aides-soignants, infirmiers, animateur) de L’Unité de Soins de Longue Durée et de l’Unité de Soins de Suite et de Réadaptation pourront utiliser le Medimoov et poursuivre le travail de l’équipe de rééducation. Certains d’entre eux ont déjà commencé !



Présentation des partenaires.

• Le Groupe Hospitalier Est Réunion – l’USLD de Saint-André

Le Groupe Hospitalier Est Réunion, GHER, propose une offre de soins complète et de proximité. Présent dans l'Est depuis plus de 50 ans et situé sur les communes de Saint-Benoît et de Saint-André, le GHER (Groupe Hospitalier Est Réunion) dessert le territoire Est de l'île. L’Unité de Soins de Longue Durée (USLD) fait partie intégrante du GHER.

Chaque chambre est équipée de tout le matériel conforme et sécurisé pour la prise en charge de personnes âgées dépendantes, nécessitant des soins médicaux et infirmiers.

- Capacité de 60 lits, dont 55 installés,

- 1 poste de soins sur chaque unité,

- Des lieux de convivialité (salle à manger...) sur chaque unité,

- Des espaces de circulation équipés de main courante,

- D’un lieu d’accueil pour les familles

- De l’accès au plateau technique du GHER, situé à St Benoit (court séjour gériatrique,

radiologie, scanner, bloc opératoire...).

L’USLD est une structure d’aval dans la filière gériatrique du GHER. Le service accueille des personnes âgées de plus de 65 ans, poly-pathologiques, qui nécessitent une surveillance médicale et paramédicale régulière et adaptée. La prise en charge est personnalisée, elle est adaptée en fonction de l’état du patient. Même s’il est dans le champ sanitaire, l’USLD est surtout un lieu de vie.

Les patients sont pris en charge par 1 équipe pluridisciplinaire qui comprend 1 médecin /des IDE/des AS/ 1 ergothérapeute/ 1 diététicienne/1 assistante sociale/1 animateur qui doivent s’assurer que les objectifs de soins sont compatibles avec le bien-être et la qualité de vie du patient.

• La VMEH

L’association de Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers, VMEH Réunion, est l’une des 84 associations départementales régies par la loi de 1901 et regroupées au sein de la Fédération Nationale VMEH. Ce mouvement apolitique et non confessionnel compte plus de 8 000 bénévoles assurant 2 000 000 de visites dans un millier d’établissements.

A la Réunion, VMEH est créée le 15 mars 2007. Au fil des ans, la VMEH a créé son réseau de bénévoles actifs sur toute l'île. Un travail de terrain auprès des établissements hospitaliers et des maisons de retraite pour présenter cette association humanitaire de proximité, qui a pour objectif de faire reculer la solitude dans ces structures.

Véritable réseau solidaire, aujourd’hui l’Association VMEH Réunion est forte de ses 150 bénévoles qui consacrent une demi-journée par semaine aux malades dans les 23 hôpitaux et maisons de retraite conventionnés.



Ainsi, VMEH Réunion a pour missions :

- d’apporter, par des visites régulières la chaleur humaine d’une présence amicale

- de combattre l’isolement, l’ennui auprès de ceux qui sont privés de leur cadre de vie

- de redonner confiance et espoir pour qui se sent en marge de la société

- de distraire en participant à des animations.

• La Fondation Crédit Agricole Réunion Mayotte

La création de la Fondation d'entreprise Crédit Agricole Réunion Mayotte a été décidée par le Conseil d'Administration de la Caisse régionale en septembre 2013. La Fondation a pour but de favoriser des projets d'intérêts collectifs durables au profit du développement des territoires de La Réunion et de Mayotte tout en n'écartant pas la zone Océan Indien. La Fondation Crédit Agricole Réunion Mayotte participe au financement des projets touchant aux domaines éducatif, socio-économique, sportif, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, de l'environnement naturel,de la langue et des connaissances scientifiques.

Et de façon plus générale au profit d’œuvres à caractère humanitaire ou philanthropique. En favorisant les projets :

- de développement d’une économie durable et solidaire

- de formation et d’insertion professionnelles des jeunes.