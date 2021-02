BONJOUR - A la une de ce mercredi matin 24 février 2021 :



Covid-19 : nouveau tour de vis à La Réunion

Dès ce mercredi soir 24 février 2021, à 22 heures, toute La Réunion sera en couvre-feu, et ce pour une durée d'au moins quinze jours. La décision a été prise par les autorités alors que la situation sanitaire de l'île continue de se détériorer, avec un taux d'incidence qui a désormais dépassé les 100 pour 100.000 habitants. Un nouveau tour de vis que le préfet a jugé nécessaire aux vues de la multiplication des cas de Covid-19

Seychelles : polémique autour de la construction d'un nouvel hôtel de luxe

La construction d'un hôtel de luxe de 120 chambres aux Seychelles divise les habitants. Deux semaines après le début des travaux les organisations non gouvernementales (ONG) pour la protection de l'environnement ne cessent de se mobiliser contre la construction d'un complexe hôtelier à Anse la Mouche dans un des plus jolis sites de Mahé, l'île principale des Seychelles. Les ONG s'inquiètent des conséquences que pourraient avoir la destruction d'une des dernières mares encore à l'état naturel dans le pays. Aux Seychelles avec les constructions multiples, il ne reste plus que 10 % des zones humides. Toutes les autres ont été asséchées pour satisfaire la demande de logement.

Le monument du cinéma français Gérard Depardieu mis en examen en décembre pour "viols"

Plus de deux ans et demi après sa plainte visant Gérard Depardieu, une comédienne d'une vingtaine d'années a obtenu la mise en examen du monstre sacré du cinéma français pour deux "viols" qui dateraient d'août 2018, ce que l'acteur conteste. La plaignante avait obtenu en août 2020 que cette enquête, d'abord classée par le parquet de Paris en juin 2019, soit relancée et confiée à une juge d'instruction. Lors d'un interrogatoire le 16 décembre, la magistrate a estimé qu'il existait des "indices grave ou concordants" que le monument du cinéma tricolore, aujourd'hui âgé de 72 ans, ait pu commettre les faits dénoncés et l'a donc mis en examen pour "viols" et "agressions sexuelles", a appris l'AFP mardi de source proche du dossier, confirmé par une source judiciaire. L'avocat de l'acteur, Me Hervé Témime, contacté par l'AFP, a "déploré que cette information soit rendue publique."

Saint Leu : Mobi'leo pour favoriser l'accès à l'emploi des jeunes

Afin de favoriser l'accès à l'emploi et à l'autonomie des jeunes de 16 à 25 ans, la Mission Intercommunale de l'Ouest (MIO) organise tous les jeudi des cinq prochaines semaines un lieu d'accueil et d'information sur le parking du stade de Cap Camélias à Saint Leu. A partir de ce jeudi 25 février, de 9h à 15h30 les jeunes Saint Leusiens pourront alors rejoindre le camion itinérant Mobi'leo afin d'échanger avec l'équipe de la MIO. Les autres jours de la semaine, le camion Mobi'leo sera présent dans d'autres villes du territoire, à Saint Paul, La Possession et Trois Bassins. Nous publions ci-dessous le communiqué de la MIO. (Crédit photo : site de la MIO)

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil l'emporte sur la majeure partie de l'île

Mis à part de rares averses sur les hauts et dans le Sud Est de l'île, c'est encore du beau temps qui est attendu pour ce mercredi 24 février. Quelques nuages sont tout de même prévus dans l'après-midi sauf à Saint Pierre et Saint André ou le soleil brillera toute la journée. Les températures avoisinerons les 30 degrés sur le littoral et une moyenne de 20 degré est attendu pour les hauts.