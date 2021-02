Publié le Mercredi 24 Février à 11H03 / Actualisé le Mercredi 24 Février à 11H13

Du 8 au 14 février, 110 cas de dengue ont été confirmés dans l'île : une augmentation du nombre de cas est observée ces dernières semaines, annoncent l'agence régionale de santé et la préfecture de La Réunion. Plus de la moitié des communes sont concernées, et plus particulièrement la région ouest qui représente 70% des cas identifiés par le dispositif de surveillance et le sud de l'île avec 25% des cas. Nous publions ici le communiqué de la préfecture et de l'ARS. (Photo rb/www.ipreunion.com)

