Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

"J'ai le regret de vous annoncer le décès de Madame Micheline Ally, 1ère adjointe au Maire, déléguée aux affaires sociales et à la coordination des professionnels de santé et sociaux, vice-présidente de la CIREST, survenu brutalement aujourd'hui, mercredi 24 février 2021" annonce le maire Jeannick Atchapa. "Le Conseil municipal se joint à moi pour témoigner à sa famille, ses enfants et son petit-enfant, nos plus sincères condoléances." (Photo : CIREST)

