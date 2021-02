Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 12 heures

Mis à part de rares averses sur les hauts et dans le Sud Est de l'île, c'est encore du beau temps qui est attendu pour ce mercredi 24 février. Quelques nuages sont tout de même prévus dans l'après-midi sauf à Saint Pierre et Saint André ou le soleil brillera toute la journée. Les températures avoisinerons les 30 degrés sur le littoral et une moyenne de 20 degré est attendu pour les hauts.

