Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

L'atterrissage du rover Perseverance sur Mars a été une sacrée actualité et la spectaculaire vidéo de son arrivée sur la planète rouge a fait le tour du monde. En photos comme en vidéos, la Nasa a dévoilé des paysages désertiques et caillouteux... dignes de la Plaine des Sables. Ce qui n'a pas échappé à ladilafé, et ce dès 2015 au moment de l'envoi de la sonde Curiosity. Mars ou Plaine des Sables, quelle différence ? (Photo : Facebook Ladilafé)

