Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

Les négociations qui se sont déroulées en janvier et février 2021 avec les représentants de la grande distribution, les fournisseurs (importateurs et producteurs locaux), les opérateurs du fret, les transitaires, et une délégation de membres et citoyens de l'OPMR ont abouti à la signature d'un accord le 25 février 2021. la liste des produits a été élargie en 2021. Les produits les plus souvent en rupture de stock ont été retirés.

