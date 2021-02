Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 41 minutes

De 15h à 17h ce mercredi 24 février 2021, les motocyclistes de la Bmo de Saint-Benoît avec la collaboration des gendarmes de la brigade de Bras-Panon, ont mené une opération de lutte contre l'insécurité routière qui visait avant tout les deux roues. 17 infractions ont été relevées. Le pilote d'une motocyclette 125 m3 a été verbalisé pour conduite sous emprise de produits stupéfiants, défaut de permis et d'assurance. Sa moto a fait l'objet d'une immobilisation mise en fourrière. Par ailleurs, le conducteur d'un scooter a été contrôlé positif au cannabis, et le deux roues, non couvert par assurance, a été également placé en fourrière. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

